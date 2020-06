Eigentlich ist die Sängerin Halsey (25) seit vergangenem Jahr mit dem American Horror Story-Star Evan Peters (33) zusammen. Ihre Beziehung machten sie auch schon bei einigen Veranstaltungen öffentlich. Doch erst vor Kurzem machten dann Gerüchte die Runde: Halsey und Evan könnten sich getrennt haben, weil die Musikerin viele Pärchenfotos von den sozialen Medien gelöscht hatte. Spitzt sich diese Spekulation jetzt etwa zu? Halsey wurde nämlich zusammen mit ihrem Ex-Freund Yungblud (21) gesichtet!

Während eines Protests in Los Angeles tat sich die "You Should Be Sad"-Interpretin am vergangenen Samstag mit ihrem Ex zusammen, wie diese Bilder, die Us Weekly vorliegen, zeigen. Gemeinsam demonstrierten sie auf den Straßen von West Hollywood. Bedeutet das etwa, dass sich die beiden Musiker wieder annähern? Halsey und Yungblud hatten im November des Jahres 2018 angefangen, zu daten, knapp ein Jahr später war dann aber die Trennung gefolgt. Nur wenige Monate später kam sie mit dem Schauspieler zusammen. Bis jetzt bestätigte die Beauty aber weder offiziell das Liebes-Aus mit Evan, noch den Schritt zurück zum Ex.

Dass der 25-Jährigen Gerüchte überhaupt gar nicht gefallen, bewies sie bereits in der Vergangenheit. Damals hatten einige Fans aufgrund eines Fotos im Internet vermutet, dass sie schwanger sein könnte. Daraufhin meldete sich Halsey wütend auf Twitter: "Immer noch nicht schwanger. Immer noch allergisch gegen Gluten. Ich liebe Pancakes immer noch."

Getty Images Evan Peters, Schauspieler

Getty Images Yungblud, Sänger

Getty Images Halsey, Sängerin



