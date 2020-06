Ausgerechnet Chris Evans (38) wollte der Schauspielerei den Rücken kehren? Der US-Star, der wohl vor allem für seine Darstellung des Captain America im Marvel-Cinematic-Universe bekannt ist, hat nun preisgegeben: Beinahe hätte er diese Rolle gar nicht übernommen! Nicht, weil ein anderer Hollywoodstar ihm das Engagement streitig gemacht hätte, sondern weil er beinahe seine komplette Karriere an den Nagel gehängt hätte. Der Grund: Der Bostoner litt während eines Drehs immer wieder unter Panikattacken.

In der aktuellen Episode des THR's Awards Chatter-Podcasts blickt der Avengers-Star auf seine Karriere zurück. Darin erzählt Chris, dass es lange gedauert habe, bis er als Schauspieler ernst genommen wurde, weil seine ersten Projekte von den Kritikern zerrissen wurden. Der 38-Jährige offenbart, dass er dadurch so verunsichert war, dass er sich fragte, wie viele Chancen er noch erhalten würde. Diese Furcht habe sich dann beim Dreh für das 2011 erschienene Drama "Puncture" bemerkbar gemacht: "Es war das erste Mal, dass ich anfing, Panikattacken am Set zu bekommen", gesteht der "Knives Out"-Star. Daraufhin habe er eine Zeit lang daran gezweifelt, ob ein Hollywood-Dasein wirklich das Richtige für ihn sei.

Glücklicherweise ging es danach steil bergauf für den gut aussehenden Amerikaner und er schaffte endlich den Durchbruch. Denn die nächste Rolle, die Chris landete, war die von Steve Rogers alias Captain America! Diesen Superheldencharakter hat er knapp zehn Jahre lang erfolgreich in diversen Filmen verkörpert.

