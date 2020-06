Das kam jetzt aber unerwartet! Eigentlich stehen die acht Paare für die neue Das Sommerhaus der Stars-Staffel schon fest – jetzt kommt aber wohl noch eins dazu: Die einstige Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris Stenz sollen ebenfalls an dem Format teilnehmen, um als "Das Promipaar 2020" gekürt zu werden. Das Überraschende daran: In einem früheren Promiflash-Interview betonte Eva, dass dieses Format eigentlich keine Option für sie wäre.

Angeblich wird das Paar am Wochenende auf den Bauernhof in Bocholt einziehen, der als Drehort für die Sendung dient – obwohl sich Eva im Januar in einem Promiflash-Interview kritisch über "Das Sommerhaus der Stars" äußerte. Damals erklärte sie, sie sei der Meinung, dass die Show Beziehungen zerstöre. Deshalb hätte sie auch kein Interesse an einer Teilnahme: "Ich weiß nicht, ob ich so eine große Belastungsprobe eingehen wollen würde. Ein bisschen Angst hätte ich da schon", gestand die Düsseldorferin im Gespräch.

Woher der plötzliche Sinneswandel kommt, ist bislang unbekannt. Ob sie hofft, sich auf diese Weise mit Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) zu versöhnen? Die beiden kämpfen in diesem Jahr ebenfalls um den Titel. Das Trio kennt sich aus der gemeinsamen "Der Bachelor"-Staffel, bei der Eva vergeblich um die letzte Rose des 33-Jährigen gekämpft hatte – seitdem kam es immer wieder zu Streitereien.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Sternchen

Promiflash Chris und Evanthia Benetatou

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold



