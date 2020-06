Der Tod von George Floyd mobilisiert Menschen weltweit. Auch viele Celebritys erheben ihre Stimme und fordern ein Ende von Diskriminierung und weißen Privilegien. Sie mischen daher bei etlichen Demonstrationen mit und wollen so zeigen, wie ernst ihnen dieses Anliegen ist: Jetzt wurden auch Popstar Jennifer Lopez (50) und ihr Partner Alex Rodriguez (44) auf einer "Black Lives Matter"-Demo in Los Angeles gesichtet!

Das Promi-Paar schloss sich bei der friedlichen Protestaktion schätzungsweise 50.000 Menschen an. Trotz Mundschutz, Sonnenbrille und schwarzer Montur waren die beiden auf den Fotos zu erkennen. Während die Sängerin ein selbstgemachtes Schild mit der Aufschrift "Black Lives Matter" (zu Deutsch: "Schwarzes Leben ist wertvoll") trug, stand auf dem Banner des Baseballspielers: "Let's get loud for Black Lives Matter" – eine Anspielung auf J.Los Welthit "Let's Get Loud" von 1999. Auf Instagram schrieb die 50-Jährige später über ihre Beweggründe für die Demo-Teilnahme: "Wir müssen für das einstehen, woran wir glauben, und gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten kämpfen!"

J.Lo selbst ist puerto-ricanischer Herkunft, ihr Mann Alex hat dominikanische Wurzeln. Beim diesjährigen Super Bowl performte die Tänzerin gemeinsam mit ihrer Tochter Emme (12) den Song "Let's Get Loud" in Kombination mit "Born in the U.S.A." von Bruce Springsteen (70). Damit wollte Jennifer ein positives Statement für Immigration, vor allem aus den lateinamerikanischen Ländern in die USA, setzen.

ActionPress Jennifer Lopez und Alex Rodriguez auf einer "Black Lives Matter"-Demo in Hollywood im Jahr 2020

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel beim Super Bowl



