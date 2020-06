Ferhat (27) hat eindeutig genug! Der Kölner teilt sich bei Are You The One? ein Zimmer mit Kathi (25) und Kevin. Die beiden können vor allem nachts nicht die Finger voneinander lassen – sehr zum Missfallen ihres Mitbewohners. Und auch seine Verflossene Madleine geht seit Neustem mit Aleks (29) auf Tuchfühlung. So viel Intimität ist für den 27-Jährigen einfach zu viel: Ferhat geht total an die Decke.

In der aktuellen Folge bleibt es bei Katharina und Kevin in einer Nacht nicht nur beim Kuscheln – das Geschmatze ihrer Knutscherei bringt Ferhat mächtig auf die Palme: "Ich mag euch beide wirklich sehr, aber so bisschen mehr Respekt", macht der Student seinem Ärger genervt Luft. Er habe den beiden schon zu Anfang ans Herz gelegt, sie sollten "ein bisschen leiser rumknutschen."

Seine Flamme Maddi teilte sich das Bett mit dem Ex-Love Island-Kandidaten, und es ging ordentlich zur Sache – die Matratze der beiden wurde dabei ziemlich eingesaut. Eindeutig zu viel für Ferhat, der eigentlich am nächsten Abend in dem Bett von Aleks schlafen sollte, um Ruhe von den anderen Turteltauben zu haben. "Ich hab kein Bock hier zu pennen, was ist das für eine Scheiße? Das ist ja wie im Puff hier", brennen dem ehemaligen Amateurboxer endgültig die Sicherungen durch. Nach hitzigen Diskussionen um die Schlafsituation zog Ferhat letztendlich mit seiner eigenen Matratze ins Männerzimmer.

TVNOW Kathi und Kevin bei "Are You The One?"

TVNOW Madleine und Alex bei "Are You The One?"

TVNOW Madleine und Ferhat bei "Are You The One?"



