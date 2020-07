Oh, là, là – was für ein knackiger Beach-Body! Jasmin Wagner (40) gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der 90er Jahre: Unter dem Künstlernamen Blümchen feierte sie mit Hits wie "Herz an Herz" damals große Erfolge. Auch heute begeistert sie mit ihrer Musik immer noch viele Fans. Nun lässt ein neues Foto ihre Follower staunen: Darauf macht Jasmin den Eindruck, als seien die vergangenen Jahre an ihr komplett spurlos vorbeigegangen!

Auf Instagram veröffentlichte die "Boomerang"-Interpretin mehrere Pics, die sie mit Bikini und Sonnenbrille am Strand zeigen. Darauf hält sie einen Beach-Tennisschläger in der Hand und ihre Haare flattern im Wind – ins Auge fällt jedoch vor allem der durchtrainierte der Body der 40-Jährigen. Auch Jasmins Fans schienen sich mehr für ihre Optik als für den Strandsport zu interessieren. "Mit 18 hast du irgendwie aufgehört zu altern", zeigte sich ein User verdutzt. Ein anderer Follower war der Meinung: "Ernsthaft: Bei Blümchen ist 40 das neue 25",

Dabei dürfte Jasmins durchtrainierter Körper nicht von ungefähr kommen. Seine genauen Beautygeheimnisse behält das Teenie-Idol aber für sich. "Ich schlafe im Kühlschrank und esse Blumen", hatte die Musikerin kürzlich lachend ein einem Promiflash-Interview erzählt.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Jahr 2020

