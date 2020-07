Claire Holt (32) spricht offen über ihre Probleme während ihrer ersten Schwangerschaft. Nach einer Fehlgeburt konnte die Schauspielerin mit ihrem Mann Andrew Joblon im vergangenen Jahr ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Ihren Sohn James. Damals hatte die Vampire Diaries-Darstellerin ihren Fans noch erzählt, wie schwer ihr der Start in den Alltag als Mama gefallen war. Jetzt offenbarte sie, wie schlecht es ihr wirklich ging.

In ihrer Instagram-Story verriet die Blondine ihrer Community: Nach der Geburt ihres Sprösslings habe sie unter postnatalen Angststörungen gelitten. "Das Stillen war unglaublich schwierig", erinnerte sie sich an die Zeit zurück. James habe eine Allergie gegen Kuhmilchprotein, er habe damals kaum geschlafen und sie habe sich überfordert gefühlt. Hilfe habe sie schließlich in ihrem Bekanntenkreis gefunden. Freunde mit Babys hätten ihr mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Im April verkündete Claire diese zuckersüße Nachricht: Sie erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Partner. Nur einige Tage später enthüllte sie mit einem großen schwarzen Ballon das Geschlecht ihres Nachwuchses. Als sie die luftige Enthüllungs-Kugel platzen ließ, flog ganz viel rosafarbenes Konfetti heraus! James darf sich also auf ein kleines Schwesterchen freuen.

Anzeige

Instagram / claireholt Claire Holt im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Claire Holt, "Vampire Diaries"-Star

Anzeige

Getty Images Claire Holt im Juni 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de