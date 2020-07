Geht der Netz-Beef jetzt in die zweite Runde? Erst vor ein paar Tagen hat Yasin Cilingir auf Social Media eine klare Ansage an Oliver Sanne (33) gemacht: Er will beim Promiboxen gegen den ehemaligen Bachelor in den Ring steigen! Der Ex-Rosenkavalier hat jetzt auf die Kampfansage des Love Island-Kandidaten reagiert und kontert: Wenn jemand einen Grund für eine körperliche Auseinandersetzung habe, dann er – denn Yasin hätte vor einiger Zeit seine Freundin angegraben!

In seinen Instagram-Storys erzählt Oli seinen Followern, dass er sich nicht erklären könne, was für ein Problem der Reality-TV-Star mit ihm habe. "Ganz im Gegenteil, ich bin eher derjenige, der abgefu**t auf ihn sein könnte", verrät der Fitnesstrainer. Denn Yasin habe, als er noch Single war, Olis Freundin Jil Rock angeschrieben und "angegraben", obwohl sie bereits an den einstigen Mister Germany vergeben war. "Es ist vielleicht ein Kompliment an meine Freundin, aber ich glaube einfach, das gehört sich nicht. Da kann er Gigolo sein, wie er will", echauffiert er sich.

Yasins Herausforderung, beim Promiboxen gegen ihn anzutreten, weil der Influencer Oli für "so einen arroganten Typ" halte, finde der 33-Jährige aufgrund dieser Vorgeschichte deshalb "einfach lächerlich". "Ganz ehrlich [...], wenn du mir auf den Sack gehen willst, dann komm doch einfach in Düsseldorf vorbei", fordert er Yasin auf.

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und ihr Freund Oliver Sanne im Juni 2020

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Fitnesscoach

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne und seine Freundin Jil Rock

Seid ihr überrascht, dass Oli auf Yasins Aussage reagiert hat? Ja, total! Nein, gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de