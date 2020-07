Eine Stimme zum Träumen! Der britische Musiker Harry Styles (26) sang sich lange Zeit als Mitglied der gefeierten Boyband One Direction in die Herzen der Fans. Mittlerweile hat er seine Community auch als Solo-Künstler mit Hits wie "Adore You", "Sign Of The Times" oder "Watermelon Sugar" voll und ganz im Griff. Doch jetzt zeigt der Chartstürmer eine ganz neue Seite von sich: Die Fans können sich künftig von Harrys Stimme in den Schlaf wiegen lassen!

Der Musiker lieh seine Stimme für eine 30-minütige Gute-Nacht-Geschichte, die auf der Meditations-App Calm zu hören ist. Dabei stand er für die Erzählung namens "Dream With Me" im Tonstudio. Doch wie kam es zu dieser ganz besonderen Zusammenarbeit, die für Fans von Harry zunächst eher ungewöhnlich sein mag? "Schlaf und Meditation sind ein großer Teil meiner Routine – egal ob ich Zuhause, im Studio oder unterwegs bin", erklärte der Popstar nun in einem Statement, das Mirror vorliegt.

Der 26-Jährige habe in der Vergangenheit selbst schon von den Entspannungsübungen profitiert. "Das Finden meines Gleichgewichts war für meine körperliche und für meine geistige Gesundheit von unendlichem Nutzen", berichtete Harry. Dabei habe er festgestellt, dass Erholung genauso wichtig sei wie Arbeit.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles 2019 in Los Angeles

Getty Images Sänger Harry Styles



