Mike Heiter erlebt den Albtraum eines jeden Elternteils! Wegen der momentanen Gesundheitslage hat sich das Leben aller Menschen weltweit auf einen Schlag verändert – natürlich bleiben auch Promis von der momentanen Krise nicht verschont. In einer aktuellen Reportage auf RTL2 zu diesem Thema zeigen deutsche Stars und Sternchen nun, inwiefern auch sie von den Maßnahmen gegen die Pandemie betroffen sind. Mike muss dabei einen besonders persönlichen Verzicht auf sich nehmen!

Diese Szenen in dem Format gehen an die Substanz: Zu sehen ist der sonst so kecke Reality-TV-Kandidat, dem plötzlich alle Hände gebunden sind: Wegen der Schließung der Grenzen kann er seine Freundin Elena Miras (27) und die gemeinsame Tochter in der Schweiz nicht besuchen! "Es ist ungewohnt so, es ist einfach ruhig. Aylen kann nicht einfach Papa rufen", bedauert der Strohwitwer, der zu diesem Zeitpunkt bereits drei Wochen auf die Gegenwart seiner Familie verzichten muss.

Um die Zeit zu überbrücken stehen nun mehrere Video-Calls am Tag auf dem Plan – bei denen selbst die fast Zweijährige ihre Sehnsucht nicht verbergen kann: "Papi", weint Aylen bei dem Kamera-Anruf, was Mike bestürzt! "Es wär toll, wenn man seine Tochter in den Arm nehmen kann, aber ist halt gerade nicht möglich", sagt der in Essen wohnende Ex-Love Island-Star sichtlich betrübt im Interview.

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Aylen und Mike Heiter

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, TV-Star

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und seine Tochter Aylen



