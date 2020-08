Hailey (23) und Justin Bieber (26) haben gemeinsam schon so einige Höhen und Tiefen durchlebt. Doch das hat die beiden nur noch mehr zusammengeschweißt, wie sie nur zu gern ihren Followern im Netz beweisen. Ob beim gemütlichen Fernsehabend oder Backen, bei den Biebers herrscht keine Langeweile. Doch seit einigen Tagen geht es bei dem Paar deutlich actionreicher zu: Hailey und Justin machen seit Kurzem die Straßen der USA unsicher!

Die Auszeit scheint ihnen extrem Spaß zu machen: Auf seinem Instagram-Profil teilte der 26-Jährige in den vergangenen Tagen viele Eindrücke von seinem Roadtrip mit seiner Frau. Wie glücklich der "Intentions"-Interpret über diese Erfahrung ist, macht er in einem aktuellen Post deutlich: "Wir sind so entspannt bei unserem Roadtrip. Ich bin einfach nur so dankbar, all diese Erinnerungen mit der Liebe meines Lebens zu teilen", schrieb der Biebs zu einem verschmusten Pärchen-Pic mit Hailey.

Und tatsächlich: Nehmen aufmerksame Fans Justins Insta-Postings mal genauer unter die Lupe, merken sie sofort, wie friedlich und happy er aussieht. Ob bei einem entspannten Candle-Light-Dinner mit seiner Ehefrau, bei einem spontanen Stopp an einer Tankstelle oder einem relaxten Picknick – der Musiker wirkt ausgeglichener denn je.

