Welcher Kandidat konnte bei Promi Big Brother schon Sympathiepunkte sammeln? Erst seit Freitag kämpfen 16 Teilnehmer in dem TV-Container um den Sieg – und in dieser Zeit haben die Trash-Promis schon für ordentlich Wirbel in ihrer ungewöhnlichen WG gesorgt. Heute muss einer von ihnen aber schon wieder die Koffer packen, denn es steht die erste Herauswahl an. Aber wen wird es heute Abend treffen und wer konnte die Zuschauer von sich überzeugen?

Die ersten Tage des Reality-Experiments hatten es bereits in sich. Moderator Sascha Heyna outete sich vor laufenden Kameras als schwul, Sportreporter Werner Hansch (81) rührte die Zuschauer mit seiner Spielsuchtbeichte zu Tränen, und natürlich gab es auch schon den einen oder anderen üblen Zoff unter den Bewohnern. Aber was wäre "Promi Big Brother" ohne einen kleinen Flirt? Der scheint sich zwischen Mischa Mayer und Adela Smajic anzubahnen. Am Sonntag kamen die beiden sich jedenfalls schon ziemlich nah.

Vor dem Staffelstart sahen die Promiflash-Leser noch Jenny Frankhauser (27) und Jasmin Tawil (38) mit Abstand auf den ersten Plätzen. Das Schlusslicht bildeten Elene Lucia Ameur und Claudia Kohde-Kilsch (56). Wen seht ihr jetzt an der Spitze? Stimmt ab!

© SAT.1/PWilli Weber Sascha Heyna bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

Getty Images Werner Hansch beim Steiger Award

Instagram / betonmischaaaa Der "Love Island"-Star Mischa Mayer

Instagram / adela.smajic Adela Smajic, ehemalige Schweizer Bachelorette

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Netz-Star

Sat.1 / Willi Weber Jasmin Tawil bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Elene Lucia Ameur

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Claudia Kohde-Kilsch

Getty Images Senay Gueler in Hamburg, 2017

Getty Images Simone Mecky-Ballack bei der Premiere von "Totem"

Getty Images Ramin Abtin bei "Promi Big Brother"

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Udo Bönstrup

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Kathy Kelly

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Jens Krick / Future Image / ActionPress Ikke Hüftgold bei "Hart aber Fair"

