Der erste Promi Big Brother-Exit steht an! Nachdem die 16 Kandidaten erst am vergangenen Freitag ins Märchenland eingezogen sind, muss einer von ihnen in wenigen Stunden schon wieder seinen Koffer packen. Wie das Ganze ablaufen wird? Heute Abend werden die beiden Promis mit den wenigsten Zuschauerstimmen für die Rauswahl nominiert – anschließend dürfen erstmalig die Bewohner des Luxusbereichs entscheiden, welcher der beiden Nominierten das Format verlassen muss. Dieser Star muss sich allerdings wohl kaum Sorgen um seinen oder ihren Verbleib machen...

Eine Promiflash-Umfrage nach dem aktuellen Zuschauerliebling hat einen eindeutigen Sieger ergeben! Von 2.783 Teilnehmern insgesamt (Stand 10. August, 16 Uhr) stimmten rund 22,2 Prozent (617 Votes) für Jenny Frankhauser – für die Dschungelkönigin von 2018 werden sich heute Abend wohl genug Fans die Finger wund wählen. Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil kann sich über den zweiten Platz freuen: Für sie haben rund 16,1 Prozent (447 Votes) abgestimmt. Den dritten Platz belegt Mallorca-Barde Ikke Hüftgold mit rund 11,4 Prozent (317 Votes).

Und für wen könnte es eng werden? Die wenigsten Stimmen konnte Tennis-Profi Claudia Kohde-Kilsch (56) ergattern: Sie landete mit 0,8 Prozent (22 Votes) auf dem letzten Platz. Kein Wunder – die Sportlerin hat in den vergangenen Jahren weder Schlagzeilen gemacht, noch hatte sie bei "Promi Big Brother" bisher viel Sendezeit.

Hier noch einmal das gesamte Umfrage-Ergebnis im Überblick:

1. Platz: Jenny Frankhauser mit 22,2 Prozent

2. Platz: Jasmin Tawil (38) mit 16,1 Prozent

3. Platz: Ikke Hüftgold mit 11,4 Prozent

4. Platz: Katy Bähm (26) mit 9,3 Prozent

5. Platz: Kathy Kelly (57) mit 6,7 Prozent

6. Platz: Mischa Mayer mit 5,9 Prozent

7. Platz: Werner Hansch (81) mit 5,8 Prozent

8. Platz: Ramin Abtin (48) mit 4,9 Prozent

9. Platz: Sascha Heyna mit 3,5 Prozent

10. Platz: Udo Bönstrup (26) mit 3,2 Prozent

11. Platz: Simone Mecky-Ballack (44) mit 2,8 Prozent

12. Platz: Emmy Russ mit 2,7 Prozent

13. Platz: Elene Lucia Ameur mit 2,0 Prozent

14. Platz: Adela Smajic mit 1,4 Prozent

15. Platz: Senay Gueler (44) mit 1,3 Prozent

16. Platz: Claudia Kohde-Kilsch mit 0,8 Prozent Prozent

