Gibt es etwa süße Neuigkeiten von Cara Delevingne (27)? Vor wenigen Tagen war das britische Model bereits während eines intimen Momentes von Paparazzi abgelichtet worden: Die Fotos hatten Cara und die US-amerikanische Schauspielerin Margaret Qualley (25) bei einer innigen Verabschiedung gezeigt – die beiden Frauen küssten sich. Jetzt heizte Cara die Liebesgerüchte weiterhin ordentlich an: Sind Cara und Margaret etwa tatsächlich ein Paar?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Cara jetzt eine Fotostrecke, die einige zuckersüße Aufnahmen der beiden Frauen beinhaltet. So präsentieren sich Cara und Margaret auf den Bildern nicht nur sehr humorvoll und vertraut, sondern darüber hinaus auch kuschelnd und eng umschlungen. "Ich bin nicht süß, du bist süß", schrieb die 27-Jährige zu den Bildern. Kein Wunder also, dass zahlreiche Fans schon davon ausgehen, dass Cara und Margaret gerade auf Wolke sieben schweben.

Auch wenn Cara ihre vermeintlich neue Beziehung selbst noch nicht offiziell bestätigt hat, sprechen ein paar Kommentare dafür. "Ich liebe dich so sehr, Cara. 18 Milliarden Mal zum Mond und zurück!", ließ Margaret in der Kommentarspalte verlauten – und auch Modelfreundin Kaia Gerber (18) meldete sich auf die niedlichen Fotos. "Ich bin so glücklich, euch beide zu kennen", schrieb die Beauty.

Instagram / caradelevingne Margaret Qualley und Cara Delevingne

Instagram / caradelevingne Margaret Qualley und Cara Delevingne

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

