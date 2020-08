So kennt Aaron Troschke (31) seinen Kumpel Udo Bönstrup (26) eigentlich nicht! Aktuell ist der YouTube-Star einer der Märchenwelt-Bewohner der achten Staffel von Promi Big Brother. Im Gegensatz zu seiner ausgeprägten Präsenz im Netz, fällt Udo in der Reality-TV-Show aber nicht sonderlich auf und wirkt sehr ruhig. Aaron kann sich das Verhalten seines Freundes auch nicht erklären. Normalerweise benehme sich Udo ganz anders!

"Wir kennen uns gut, ich erkenne ihn so nicht wieder. Er ist echt langweilig!", meinte der Gewinner von "Promi Big Brother" 2014 in der Promi BB Late Night Show. Trotzdem fände er es am schlimmsten, wenn Udo von alleine das Märchenland verlassen würde. Eines könne der Moderator über seinen Kumpel nämlich mit Sicherheit sagen: "Er ist wie ein Fußballer. Wenn er was sagt, schießt er damit auf's Tor." Aber manchmal schieße der Comedian auch über's Ziel hinaus – wie in der Situation mit Adela Smajic (27). "Dafür hätte man sich direkt entschuldigen können", teilte Aaron seine Meinung mit.

Als die hübsche Schweizerin im Bikini neben Mischa Mayer lag, machte der 26-Jährige nämlich eine sehr obszöne Bewegung in Richtung ihres Pos. Das schmeckte der Moderatorin überhaupt nicht, woraufhin sie den Reality-TV-Star zur Rede stellte. Sonderlich beeindruckt zeigte sich Udo jedoch davon nicht. "Die sind doch nicht normal, die Weiber!", teilte er sein Unverständnis mit.

Instagram / aarontroschke Aaron Troschke im Jahr 2018

Instagram / udo Udo Bönstrup im Februar 2020

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im Juli 2020

