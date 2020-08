Eigentlich achtet das Ex-DSDS-Sternchen Melody Haase (26) nur allzu gerne auf ihr Äußeres und legt dabei großen Wert auf Dinge wie Make-up, Mode und Styling. Doch einen Friseur hatte die hübsche Brünette schon seit sehr langer Zeit nicht mehr an ihre wallende Mähne gelassen – bis jetzt: Melody präsentierte sich nun erstmals nach sieben Jahren mit gekürzten Haaren in den sozialen Medien!

"Ich habe mir das erste Mal seit sieben Jahren die Haare schneiden lassen", berichtete Melody jetzt auf Instagram und teilte einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Locken gekonnt in Szene setzt. Auf dem Pic posiert die 26-Jährige in einem hautengen, schwarzen Kleid mit Fransen-Details. Dazu kombiniert die brünette Beauty Stiletto-Sandalen, deren Riemen bis zu den Knien geschnürt sind. Outfit hin oder her – Melody scheint mit ihrer neuen Frisur im Großen und Ganzen zufrieden sein. "Der Haarschnitt fühlt sich irgendwie kurz an", fand sie – immerhin wurden ganze zehn Zentimeter abgeschnitten. Allerdings habe der Friseurbesuch auch einen Vorteil gebracht: "Aber meine Haare sind jetzt viel gesünder."

Melodys Fans hatten bei diesem Anblick jedoch kaum Augen für die Veränderung an ihrer gestylten Mähne – stattdessen staunten sie über ihr gesamtes Erscheinungsbild: Neben etlichen Herz- und Flammen-Emoticons pflasterten die Fans die Kommentarspalte ihres Idols auch mit zahlreichen Komplimenten. "Eine wunderschöne Frau", "Traumhaft schön, Melody" oder auch "Umwerfend", schrieben ein paar Nutzer zu Melodys neuem Post.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Ex-DSDS-Star

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2019

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Ex-DSDS-Kandidatin

