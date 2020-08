Seit einigen Monaten verfolgt die Welt gespannt die Schwangerschaft der 14-jährigen Darya Sudnishnikova. Vor knapp einer Woche war es dann endlich so weit: Die Russin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Sie brachte ein gesundes Mädchen auf die Welt. Die aufstrebende Infuencerin verriet sogar bereits den Namen ihres kleinen Wonneproppens: Emilia. Jetzt teilte Darya auch das erste Bild ihres Babys!

Auf Instagram postete die 14-Jährige den ersten Schnappschuss ihrer Neugeborenen. Darauf zu sehen ist, wie die Neu-Mama ganz liebevoll das winzige Händchen ihres Töchterchens hält. "Die Geburt war nicht so schlimm, wie ich dachte", betont sie. Zusätzlich zu diesem Statement gibt die Rothaarige einen ausführlichen Geburtsbericht ab. Angefangen bei Stunde eins, als bei dem Teenie um 19:00 Uhr die Wehen einsetzten, die sie, wie sie gesteht, selbst einleitete. "Ehrlich gesagt habe ich Rizinusöl getrunken, um die Geburt zu provozieren", verrät sie.

Darya schildert detailliert, was zwischen 19:00 Uhr und Mitternacht passierte. Jedoch endet die Entbindungsstory an dieser Stelle nicht – die Jugendliche hatte nur keine Zeichen mehr in dem Post übrig. Der Netz-Star verspricht seinen Followern, dass am 25. August der zweite Teil seines Berichts erscheinen wird.

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Instagram / uverdig_iv Darya und Tochter Emilia

