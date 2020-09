Prinzessin Eugenie (30) verrät Details zur Hochzeit ihrer Schwester! Mitte Juli gab Prinzessin Beatrice (32) – die ältere Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) – ihrem Liebsten, Edoardo Mapelli Mozzi (36), das Jawort. Wie das britische Königshaus bestätigte, hatte die Trauung in der Royal Chapel of All Saints in der Royal Lodge in Windsor stattgefunden. Doch wo hat sich Beatrice eigentlich am Abend vor diesem wichtigen Tag aufgehalten?

Eugenie teilte anlässlich des 32. Geburtstags ihrer Schwester schon am 8. August ein gemeinsames Bild auf Instagram, auf dem die zwei Prinzessinnen mit einem breiten Grinsen im Gesicht in die Kamera blicken. Darunter schrieb die Gattin von Jack Brooksbank (34): "Hier sind wir an dem Vorabend deiner Hochzeit." Wie Hello! nun bekannt gibt, soll dieses Foto bereits ao Ort der Hochzeitsfeier, der Royal Lodge in Windsor, aufgenommen worden sein – dort sind die beiden Damen groß geworden.

Edoardo hingegen dürfte den beiden Royal-Ladies am Abend vor der Trauung wohl kaum Gesellschaft geleistet haben: Die königliche Tradition schreibt vor, dass die Braut und ihr Zukünftiger die Nacht vor der Eheschließung voneinander getrennt verbringen müssen.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Juli 2020 in Windsor

ActionPress Prinzessin Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice, Töchter von Prinz Andrew

ActionPress Prinz Philip, Queen Elizabeth II., Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi

