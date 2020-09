Welche Beziehungen haben dem Test im Sommerhaus der Stars eigentlich standgehalten? In den vergangenen vier Staffeln zerstörte das knallharte Reality-TV-Format schon so manche scheinbar perfekte Partnerschaft: Wir erinnern uns beispielsweise an die dramatische Trennung von Nico Schwanz (42) und Saskia Atzerodt (28), nachdem sie sich während der Dreharbeiten sogar verlobt hatten. Auch in diesem Jahr wird der Sommerhaus-Fluch wohl wieder zuschlagen. Doch es gibt natürlich auch einige Paare, die diese Erfahrung nur stärker gemacht hat: Diese Promi-Pärchen sind auch nach dem Sommerhaus noch glücklich!

Staffel 1

Aus dem allerersten Cast ist immerhin noch gut die Hälfte der acht Couples zusammen. So gehen Thorsten Legat (51) und Ehefrau Alexandra, René Weller (66) und Gattin Annemarie, Alexander Posth (42) und seine Angelina sowie Hubert Kah (59) und seine Liebste Ilona nach wie vor Hand in Hand durchs Leben. Wir erinnern uns: Die Posths sind kurz nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme sogar Eltern geworden – sie waren damals aufgrund von Angelinas Schwangerschaft freiwillig ausgezogen. Auch bei Hubert und Ilona gab es zwei Jahre nach ihrer Teilnahme süße News: Sie haben sich im Mai 2018 das Jawort gegeben.

Staffel 2

Auch aus der zweiten Staffel haben rund 50 Prozent der Beziehungen "überlebt". Darunter das Reality-TV-Paar Matthias Mangiapane (36) und Hubert Fella (52), Markus Mörl (61) und seine Frau Yvonne König (49), Giulia Siegel (45) und ihr Freund Ludwig Heer (39) sowie Manni Ludolf (58) und seine Frau Jana (33). Giulia und Ludwig habe ihre Liebe erst vor wenigen Wochen erneut auf die Probe gestellt – und zwar bei Temptation Island – V.I.P.. Auch von Markus und Yvonne gab es dieses Jahr Neuigkeiten: Sie haben live im TV geheiratet!

Staffel 3

Staffel drei sollte im Nachhinein nur wenige Beziehungen zerstören – so sind die Bauer sucht Frau-Stars Uwe (50) und Iris Abel (52), Society-Lady Shawne Fielding (51) und Freund Patrick Schöpf (51), Frank (52) und Elke Fussbroich (53) sowie das Love Island-Traumpaar Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) nach wie vor glücklich. Auch Jens (✝49) und Daniela Büchner (42) waren bis zu seinem tragischen Tod im November 2018 noch schwer ineinander verliebt. Julian und Stephie haben genau wie Giulia und Ludwig an "Temptation Island – V.I.P." teilgenommen – daraufhin soll es eine Weile zwischen den Verlobten gekriselt haben. Doch offenbar haben die Turteltauben sich wieder zusammengerauft.

Staffel 4

Aus Staffel vier haben bisher die meisten Promi-Paare aller Ausgaben überlebt. Heute sind sowohl die Gewinner Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) als auch die Goodbye Deutschland-Stars Steffi (48) und Roland Bartsch (49), Big Brother-Urgestein Sabrina Lange (53) und ihr Freund Thomas Graf von Luxburg, DSDS-Sternchen Menowin Fröhlich (33) und seine Frau Senay Ak (29), Schlagerstar Michael Wendler (48) und seine Laura Müller (20), Schauspielerin Jessika Cardinahl und ihr Freund Quentin Parker sowie das Musiker-Duo Willi (45) und Jasmin Herren (41) noch in Love – das letztgenannte Duo hatte sich im Anschluss an die Sendung zwar getrennt, im Nachhinein haben sie aber wieder zusammengefunden. Auch für Laura und den Wendler ging es nach dem Sommerhaus steil bergauf: Die beiden sind in vor wenigen Monaten vor den Traualtar getreten.

Getty Images Angelina Huth und Alexander Posth im November 2014

MG RTL D Hubert Fella und Matthias Mangiapane in "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

Instagram / stephifashion Stephie und Julian, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Sommerhaus-Paar

TVNOW / Stefan Gregorowius Jasmin und Willi Herren

