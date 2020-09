Versöhnen sich Sarah Knappik (33) und Dijana Cvijetic (26) etwa doch noch? Die beiden TV-Bekanntheiten sind momentan Teilnehmerinnen in der Reality-Show Like Me – I’m Famous. Vergangene Woche sind die einstigen Freundinnen in der vierten Folge jedoch aneinandergeraten. Der Auslöser für den Streit war ein Spiel, bei dem die Ex-GNTM-Zicke einschätzen musste, wie ehrlich ihre Mitstreiter sind. Vor allem an Dijana ließ sie dabei kein gutes Haar. In der aktuellen Episode sucht Sarah nun das klärende Gespräch!

Nach einer mutmachenden Zigarette bittet die 33-Jährige Dijana, mit ihr auf die Terrasse zu kommen, um in Ruhe miteinander zu reden. "Nee, du bleibst jetzt hier. Bist du verwirrt?! Das geht doch nicht!", schimpft Melanie Müller (32). Trotz der Proteste der Schlagersängerin willigt die ehemalige Love Island-Kandidatin ein, Sarah anzuhören. Letztere sagt der Influencerin dann unter zwei Augen: "Süße, kriege dein Lachen zurück. Ich wünsche mir das von Herzen. Hier sind viele Gefühle, die hier momentan in uns vorgehen." Nach ihrem knappen Gespräch umarmen sich die beiden sogar.

Nur kurze Zeit später packt die gebürtige Fritzlarerin ihren Koffer und verlässt die Show, da sie in Folge vier rausflog. Verabschiedet wird sie nur von Dijana, die Sarah verziehen zu haben scheint. "Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Wir hören uns, wenn wir draußen sind", verspricht die 26-Jährige, die der Abschied trotz allem mitnimmt.

Sarah Knappik in Folge drei von "Like Me – I'm Famous"

Sarah Knappik und Dijana Cvijetic in Folge fünf von "Like Me – I'm Famous"

Dijana Cvijetic im August 2020

