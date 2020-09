Wow, was für ein heißer Schnappschuss von Raúl Richter (33) und seiner Freundin Vanessa Schmitt! Der Schauspieler, der durch seine Rolle bei GZSZ große Bekanntheit erlangte, sorgt nun mit einem freizügigen Foto aus dem Badezimmer für Furore. Auf dem Schnappschuss ist aber nicht nur der Serienstar zu sehen, sondern auch seine Partnerin. Das Besondere an dem Bild: Das Paar zeigt sich splitterfasernackt.

Auf Instagram teilte Raúl die Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und seiner Vanessa aus ihrem Urlaub auf Kreta. Zu sehen sind die völlig unbekleideten Turteltauben, wie sie sich unter der Dusche leidenschaftlich küssen. Dabei legt der gebürtige Berliner seine Hand besitzergreifend auf den Po der Blondine. "Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen", scherzte der ehemalige Dschungelcamper, der mit dieser Bemerkung wohl nicht nur auf seinen neuen Job als Polizist in dem TV-Format "Notruf Hafenkante" anspielte – sondern womöglich auch darauf, wie sexy er seine Freundin findet.

In seinen Insta-Stories plauderte Raúl auch schon aus, ob er jemals fürs Fernsehen komplett die Hüllen fallen lassen würde. "Es kommt auf das Projekt an", verriet der Wahlhamburger mit einem Augenzwinkern. Mit seinem Duschfoto hat der 33-Jährige nun in jedem Fall schon mal einen Schritt in diese Richtung getätigt.

Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter und seine Freundin Vanessa Schmitt auf Kreta im September 2020

Anzeige

ActionPress/gbrci / Future Image Raúl Richter in Hamburg 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de