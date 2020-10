Das klingt nach Liebe auf den ersten Blick! Anna Hofbauer (32) wurde durch das Dating Format Die Bachelorette deutschlandweit bekannt. Dort suchte sie unter 20 Kandidaten ihre große Liebe und entschied sich am Ende für Marvin Albrecht (32). Nach über zwei gemeinsamen Jahren und einem Sieg bei der Tanz-Show Stepping Out gaben die beiden jedoch 2017 ihre Trennung bekannt. Seit Anfang 2018 ist die Blondine schließlich glücklich mit dem Musiker Marc Barthel (30) liiert. Nun verriet sie, wie sich die beiden kennengelernt haben.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 32-Jährige vor Kurzem ein Frage-Antwort-Spiel und sprach offen über ihr Leben. Hier waren die Fans unter anderem daran interessiert, wo sich die Verliebten zum ersten Mal über den Weg gelaufen waren. Anna erzählte schließlich, dass es auf einer Veranstaltung passiert wäre, auf die sie ursprünglich gar nicht gehen wollte. Wegen Marc sei sie am Ende jedoch sogar bis in die frühen Morgenstunden geblieben. "Wir haben über Gott und die Welt gequatscht und wussten einfach direkt: Das ist es!", schwärmte die Künstlerin.

Das Liebesglück der beiden wurde schließlich Ende des vergangenen Jahres noch komplettiert: Söhnchens Leo erblickte im Dezember das Licht der Welt. Seitdem teilen die stolzen Eltern regelmäßig Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Leben im Netz. Das Gesicht ihres Sohnes wollen sie allerdings nicht zeigen. Man sieht Leo lediglich von hinten – oder durch ein Emoji zensiert.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Sohn Leo, September 2020

Instagram / marcbarthel Marc Barthel, Musiker

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer im Juli 2020

