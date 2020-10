Katie Price (42) nimmt neue Musik auf! Bereits 2005 hatte die britische TV-Persönlichkeit ihr musikalisches Talent unter Beweis gestellt: Sie hatte an der Sendung "Making Your Mind Up" mit dem Ziel teilgenommen, ihr Heimatland Großbritannien beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Allerdings hatte sie in dem Format nur den zweiten Platz belegt und durfte deshalb nicht auf die ESC-Bühne. Trotzdem hatte sie 2006 ein Album mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (47) aufgenommen – und jetzt tut sie es wieder: Katie steht aktuell wieder regelmäßig im Tonstudio!

Für ihr neues Album "Put Me Back Together" hat sich Katie laut The Sun stimmgewaltige Unterstützung geholt: Sie habe zusammen mit Sam Bailey (43), der The X-Factor-Gewinnerin aus dem Jahr 2013, im Tonstudio gestanden. "Sam und Katie haben zwei Cover für das Album aufgenommen", verriet der Produzent Rick Live vorab und schwärmte: "Eines davon ist 'Don't Walk Away' und es klingt großartig." Doch die Fans dürfen sich nicht nur auf diesen Hit, der 1992 ursprünglich von der US-amerikanischen R&B-Gruppe Jade eingesungen wurde, freuen – zusätzlich werde auch eine neue Version von Gloria Estefans (63) Song "1-2-3" auf der Platte enthalten sein.

Die beiden Frauen kennen sich allerdings schon etwas länger: Katie und Sam trafen sich vor rund sechs Jahren bei der britischen Variante der beliebten TV-Show Familien-Duell. Daraufhin schwärmte Katie nicht nur von der Sängerin, gegenüber Now merkte sie auch an, dass sie sich wünsche, eines Tages gemeinsam mit der "Sing My Heart Out"-Interpretin zu musizieren. "Davon träume ich!", betonte die 42-Jährige.

Getty Images Katie Price im Januar 2017 in London

Getty Images Sam Bailey, britische Musikerin

Instagram / katieprice Katie Price, britisches TV-Sternchen

