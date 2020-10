Lily James (31) lässt sich das erste Mal seit dem Fremdknutsch-Eklat wieder in der Öffentlichkeit blicken! Vor wenigen Tagen wurden von der Schauspielerin und ihrem Kollegen Dominic West (51) pikante Aufnahmen gemacht. Die beiden knutschten während eines Rom-Trips miteinander. Dabei ist Dominic seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet. Jetzt trat die Mamma Mia-Darstellerin seit dem Skandal wieder vor einem Publikum auf: Lily war zu Gast in einer TV-Show!

Am vergangenen Mittwoch hatte die 31-Jährige einen Auftritt in "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (46). Im Gespräch mit dem TV-Host ging es vor allem um die neue Thrillerserie mit dem Titel "Rebecca", in der Lily mitspielt. Darin soll es um Geister gehen. Ob die Britin bereits selbst Erfahrung mit Gespenstern machte? "Mein ganzes Leben lang hatte ich diese immer wiederkehrenden Albträume, in denen eine dunkle Gestalt auf mich zukommt", erzählte die Beauty gegenüber dem Comedian.

Der Fremdgeh-Skandal zwischen Lily und Dominic wurde in der Show zwar nicht angesprochen. Jedoch war es seitdem das erste Fernsehinterview – mehrere geplante Auftritte hatte die Schauspielerin abgesagt. The Sun zufolge soll die Blondine als Reaktion auf die negativen Schlagzeilen ihren Besuch bei "America's Today Show" und "The Graham Norton Show" gecancelt haben.

Getty Images Jimmy Fallon, TV-Host

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Getty Images Lily James in Hollywood, 2015

