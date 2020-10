Verliebt, verlobt, verheiratet und nun Kinder. Ashley Tisdale (35) und Sänger Christopher French (38) gehen sechs Jahre nach ihrer Hochzeit den nächsten Beziehungsschritt. Im September verkündete die Schauspielerin nämlich überglücklich im Netz, dass sie schwanger ist. Mittlerweile ist die High School Musical-Darstellerin im vierten Monat und gibt ihren Fans immer wieder Details ihrer Schwangerschaft preis. Auf Social Media zeigte Ashley nun, wie sie ihren Babymoon in Malibu verbracht hat.

Die 35-Jährige genießt derzeit ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Um für die Geburt Kraft zu tanken, hat sich der ehemalige Teenie-Star jetzt eine extra Portion Erholung gegönnt. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin einige Fotos von ihrem Babymoon und schrieb dazu: "Danke an Chloe und Adam für die unglaublich relaxte Erfahrung in Malibu". Auf den Schnappschüssen gibt die Schwangere ihren Followern Einblicke in ihr Urlaubsdomizil. "Ich habe eine große Liebe für Design und dieser Ort ist unglaublich", schwärmte sie euphorisch im Netz.

Für Ashley und ihren Mann Christopher ist es das erste Kind. Bei ihrer Gender-Reveal-Party hatten sie das Geheimnis um das Geschlecht ihres Ungeborenen vor wenigen Tagen gelüftet. Dafür hatte das Paar eine Überraschungstorte angeschnitten, die verriet: Sie bekommen ein Mädchen. Ashley hatte dazu im Netz geschrieben: "Ich denke, dieser Tag war bei Weitem mein Lieblingstag!"

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Oktober 2020

Instagram / ashleytisdale Ausblick aus dem Urlaubsdomizil von Ashley Tisdale

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale, Oktober 2020

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Sängerin

