Wow, was für ein Foto von Maria. Vielen Leuten ist das Model wohl noch als Ex-Partnerin von Bastian Yotta (43) – die beiden trennten sich im Juni 2019 endgültig – in Erinnerung geblieben. Das Image einer Frau eines berühmten Promis hat die Fitness-Influencer aber mittlerweile längst abgelegt. Im Netz begeistert sie ihre Follower regelmäßig mit neuen Work-out-Clips und aufreizenden Fotos von sich. Auf seinem neuesten Schnappschuss stellt der Webstar jetzt seine unglaubliche Wespentaille zur Schau.

Die Aufnahme aus ihrem Urlaub in Miami postete Maria auf Instagram. Zu sehen ist, wie sie in einem knappen schwarzen Bikini ganz lässig an ein Geländer angelehnt posiert. Der absolute Blickfang ist dabei die XXS-Taille der dunkelhaarigen Schönheit. Aber auch den Rest von ihrem Körper setzt sie gekonnt in Szene – insbesondere ihre üppige Oberweite. Und was schreibt die Single-Lady zu ihrem Bild? Gar nichts, sie teilte das Foto ohne jeglichen Kommentar dazu.

Auch ihre Follower scheinen recht sprachlos zu sein, da die Mehrheit Marias Beitrag nur mit Emojis kommentiert. Nur die wenigsten finden Worte, um auszudrücken, wie toll sie das Bild der Kalifornierin finden. "Halleluja, was für ein Körper! Du bist so wunderschön und einfach makellos und perfekt", schwärmt ein User.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und Maria

Instagram / mariia_g63 Maria Yotta in Beverly Hills im Mai 2020

Instagram / mariia_g63 Maria Yotta in Miami im Dezember 2019

