Hat Inka Bause (51) etwa mit ihrem Liebesleben abgeschlossen? Schon während des Studiums lernte die Moderatorin ihren späteren Ehemann Hendrik Bruch kennen. Die zwei gaben sich 1996 das Jawort und bekamen noch im selben Jahr Nachwuchs. Zwar ging ihre Ehe 2004 in die Brüche, doch die beiden waren bis zu Hendriks Tod vor rund vier Jahren gut miteinander befreundet. Noch heute gerät Inka ins Schwärmen, wenn sie von ihm erzählt – bezeichnet ihn sogar als Mann ihres Lebens. Kommt also ein neuer Partner für Inka gar nicht mehr infrage?

"Ach es ist ja nicht so, dass ich da immer noch große Liebe empfinde, ihn vermisse und abends um ihn weine", stellt die 51-Jährige gegenüber Bild am Sonntag klar. Hendrik sei jedoch ein "wahnsinnig wichtiger Mensch", an den viele Erinnerungen geknüpft sind. Auch die jahrelangen Depressionen sowie der Suizid des Komponisten gehören dazu: "Wir waren 30 Jahre eng verbunden. Das alles, zusammen mit seiner Krankheit und dem Todesfall, bleibt immer in meinem Herzen hängen", beteuert das Bauer sucht Frau-Gesicht.

Hendrik war Inkas ganz große Liebe: "Er ist halt bis heute der Mann meines Lebens. Es gibt und es wird sicher keinen anderen Mann geben, der jemals seinen Platz einnehmen wird." Die zwei seien allein schon durch ihre gemeinsame Tochter Anneli auf Lebenszeit miteinander verbunden. "Aber er ist kein Grund, warum ich meinen Traumprinzen nicht mehr finden könnte", betont die Leipzigerin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmordgedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

ActionPress Hendrik Bruch, Komponist und Sänger

ActionPress Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin



