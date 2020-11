Wann darf Lucy Hellenbrecht (21) das Resultat ihres chirurgischen Eingriffs sehen? Vor wenigen Tagen wurde der größte Wunsch der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin wahr: Ihre Geschlechtsangleichung fand statt. Zwar habe sie große Schmerzen, die Operation sei aber gut verlaufen, verriet die junge Frau, die als Junge zur Welt kam, ihren Fans. Lucy spricht im Promiflash-Interview jetzt darüber, wann sie das Ergebnis der geschlechtsangleichenden OP zum ersten Mal bewundern darf.

"Ich muss etwa zwei Wochen im Krankenhaus bleiben. Dann ist es aber noch längst nicht vorbei. Das Heilen dauert grundsätzlich viel länger", erklärte Lucy gegenüber Promiflash. "Ich darf mir das Ergebnis aber bei dem ersten Verbandswechsel angucken", offenbarte die Blondine weiter. Im Netz widmet sich die 21-Jährige ebenfalls diesem für sie so besonderen Moment. Zu einem Bild in ihrer Instagram-Story, auf dem sie liegend in einem Krankenhausbett zu sehen ist, schreibt die Schönheit: "Ich fahre jetzt zum Verbandswechsel."

Angst davor, dass ihr das Endergebnis eventuell nicht gefallen könnte, habe sie aber nicht, betonte Lucy. Auch aus diesem Grund kann ihre Netzgemeinde wohl davon ausgehen, dass die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin ihre Fans weiterhin an ihrer Verwandlung teilhaben lässt.

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im November 2020

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im August 2020

