Bindi Irwin (22) und Chandler Powell (23) sind schon bald nicht mehr nur zu zweit. Die Tochter des verstorbenen TV-Stars Steve Irwin (✝44) und ihr Ehemann hatten erst Anfang August bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seither versorgen sie ihre Follower immer wieder mit süßen Babybauch-Fotos. Jetzt teilte die Tierschützerin ein weiteres Schwangerschaftsupdate: Bindi befindet sich bereits in der 20. Schwangerschaftswoche.

"Die Hälfte ist geschafft!", schrieb die 22-Jährige zu einem niedlichen Instagram-Bild. Auf dem Schnappschuss halten Bindi und ihr Mann, eng aneinander gekuschelt, ein Schild hoch, auf dem "20 Wochen" steht. Das Foto ist offenbar in ihrem Zoo entstanden, im Hintergrund sind nämlich einige Emus zu sehen. "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und unser kleines Mädchen ist in etwa so groß wie ein frisch geschlüpftes Emuküken. Die Liebe, die ich für meinen geliebten Ehemann und unsere wunderschöne Tochter empfinde, ist grenzenlos", schwärmte sie in ihrem Post.

Das ist nicht das erste Mal, dass Bindi ihr Baby mit einem ihrer tierischen Freunde vergleicht. Schon bei Bekanntgabe des Geschlechts im September schrieb sie: "Unsere Tochter ist jetzt etwa so groß wie eine gerade geschlüpfte Aldabra-Schildkröte". Dazu teilte sie ein Bild, auf dem genau so eine Schildkröte an einer pinkfarbenen Blüte knabbert, und machte damit deutlich: Sie und Chandler erwarten ein Mädchen.

