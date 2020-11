Für Anna Hofbauer (32) und ihren Partner Marc Barthel (31) steht schon bald ein ganz besonderer Tag an: Ihr Sohnemann wird am Wochenende ein Jahr alt. Während die ehemalige Bachelorette in den vergangenen Wochen hin und wieder zuckersüße Aufnahmen von sich und ihrem Kleinen postete, folgt nun ein Schnappschuss, der noch während ihrer Schwangerschaft entstanden ist. Und kurz vor Leos erstem Geburtstag schwelgt Anna zu der Throwback-Aufnahme nun in Erinnerungen.

Das Foto, das offenbar bei einem professionellen Shooting geschossen wurde, teilt die Musical-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Bild strahlt sie bis über beide Ohren und setzt ihren Babybauch in Unterwäsche in Szene. "Jetzt, so rückblickend, muss ich sagen, ich war wirklich gerne schwanger! Obwohl ich gestehen muss, ich bin auch froh, meinen Körper wieder für mich zu haben", hält Anna zu dem Schnappschuss fest.

Außerdem verrät die 32-Jährige in dem Beitrag, dass Leo am 11. November 2019 erste Anzeichen machte, sich auf den Weg zu machen. "Ich kann es kaum glauben: Heute vor einem Jahr ist meine Fruchtblase geplatzt und hat ein neues Kapitel eingeläutet", gibt sie preis. Allerdings habe sich ihr Sohn dann doch noch ein paar Tage Zeit gelassen, bevor er dennoch etwas zu früh das Licht der Welt erblickte.

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Ex-Bachelorette Anna Hofbauer und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / marcbarthel Marc Barthel und Anna Hofbauer im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de