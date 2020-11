Was ist an Larsa Pippens (46) Geschichte über Tristan Thompson (29) dran? Die ehemalige beste Freundin von Kim Kardashian (40) enthüllte kürzlich: Bevor der Basketballer 2016 Khloé Kardashian (36) getroffen hatte, hatte sie selbst den Sportler gedatet und ihn der berühmten Familie sogar vorgestellt. Doch diese Story kommt nicht bei jedem gut an: Jordyn Woods scheint an der mutmaßlichen Romanze der beiden zu zweifeln...

Via Twitter äußerte die frühere BFF von Khloés Halbschwester Kylie Jenner (23) ihre Zweifel an Larsas Geschichte. Kurz und knapp schrieb das Model auf der Plattform: "Kann mir das jemand erklären?" und fügte ein nachdenkliches Emoji hinzu. Für ihre Follower ganz klar: Jordyn (23) spielt damit auf die mutmaßliche Affäre an. "Du hast recht! Es ergibt keinen Sinn!", schrieb ein Fan.

Jordyn hat ebenfalls eine Vergangenheit mit Tristan: Im Frühjahr 2019 soll der Kanadier Khloé mit der Influencerin betrogen haben. Keine Geringere als Larsa hatte der Mutter der kleinen True Thompson (2) damals von dieser Liaison erzählt. Daraufhin hatte Khloé die Beziehung zum zweiten Mal beendet.

Larsa Pippen im Oktober 2020

Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Jordyn Woods im Dezember 2019

