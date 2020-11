Harvey Price (18) kann die Weihnachtszeit offenbar kaum noch erwarten! Katie Price (42) verschafft ihren Social-Media-Fans nicht nur regelmäßig Eindrücke von sich selbst, sie gibt auch Einblicke in ihr Dasein als Fünffach-Mutter: Seien es süße Familienfotos, niedliche Partnerlook-Pics oder Kuschel-Posts – sie berichtet ihrer Community nur allzu gern von ihrer kleinen Rasselbande. Jetzt veröffentlichte Katie einen herzerwärmenden Brief ihres Sohnes Harvey an den Weihnachtsmann im Netz!

Katie teilte jetzt einen kurzen Instagram-Clip, in dem sie den Wunschzettel ihres 18-jährigen Sohnes vorliest. "An den Weihnachtsmann, ich bin ein guter Mann und ich liebe Weihnachten", trägt sie aus dem Brief vor und fährt mit Harveys Geschenkeliste fort: Er wünsche sich unter anderem eine Spielzeugeisenbahn, Malstifte, eine DVD und einen Computer. "Das ist so süß", schwärmt sie in dem Video.

Dieser niedliche Brief berührte offenbar nicht nur Katie, sondern auch zahlreiche ihrer Fans auf der Fotoplattform: In der Kommentarspalte des Realitystars hinterließen sie unzählige Herz-Emojis und Nachrichten an Harvey. Der Tenor: Harvey hätte alle Geschenke verdient. Der Sohn von Katie Price ist Autist und leidet am Prader-Willi-Syndrom, das geistige Behinderung, Sprachstörungen, psychische Veränderungen und auch Esssucht verursachen kann. Letzteres bereitete Katie zuletzt besondere Sorge. Harvey wiegt 185 Kilogramm, nahm alleine in den vergangenen zwei Monaten fast 13 Kilo zu.

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price' Wunschzettel, 2020

Anzeige

Instagram / officialkatieprice Katie Price und ihr Sohn Harvey an Weihnachten

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de