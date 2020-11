Schlagersternchen Vanessa Mai (28) hat ihre Prinzipien! Die Sängerin moderiert seit Kurzem ihre eigene Talkshow "On Mai Way" auf Social Media und empfängt dort ihre Gäste auf dem Laufband – je pikanter die Frage, desto schneller das Fitnessgerät. Zuletzt begrüßte sie Sängerin Carolin Niemczyk (30) von Glasperlenspiel in ihrer Sendung und dabei stellten beide Frauen eine Gemeinsamkeit fest: Sie lehnten beide schon mal eine Anfrage von Playboy ab. Vanessa begründete daraufhin ihre Entscheidung.

"Die Frauen, die das machen, haben wirklich megaschöne Bilder. Aber es hat so einen Beigeschmack, wenn man sich auszieht", erklärte der Schlagerstar seine Absage in der Sendung. Und auch Caro enthüllte bei dem Spiel "Ich hab noch nie", dass sie schon einmal von dem Heft angefragt wurde. Aber auch die Blondine hat eine klare Meinung dazu: "Nein, will ich nicht." Sie verurteile zwar niemanden, der sich für den Playboy auszieht, aber sie selbst würde sich damit aktuell nicht wohlfühlen.

Bisher hatte die Schlagersängerin in ihrer Show schon das Vergnügen mit Ikke Hüftgold (44), Giovanni Zarrella (42) und Caro als Gesprächspartner. "Das ist ganz anders als mit den Jungs. Die waren superwitzig, aber mit einer Frau ist es noch einmal etwas ganz anderes", sagte Vanessa laut t-online selbst über ihre letzte Folge mit der Blondine.

Anzeige

Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

Anzeige

THÜRINGEN PRESS Vanessa Mai 2018 in Berlin

Anzeige

ActionPress Vanessa Mai im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de