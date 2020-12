Große Veränderung bei DSDS! Gerade laufen die Dreharbeiten für die aktuelle 18. Staffel des Gesangswettbewerbs auf Hochtouren – und die gingen bisher nicht gerade reibungslos über die Bühne. Vor allem der abrupte Ausstieg von Neu-Juror Michael Wendler (48) sorgte für jede Menge Gesprächsstoff. Nachdem der skandalöse Exit jede Menge Negativschlagzeilen verursacht hatte, verkündet der Sender nun positive Neuigkeiten: Den Starttermin für die neue Season! Schon am 5. Januar soll die erste Casting-Episode über die TV-Bildschirme flimmern. Außerdem wurde jetzt mitgeteilt: Das Finale der beliebten TV-Show findet nicht in Köln, sondern in Duisburg statt!

Das gab RTL nun in einem Statement bekannt. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte der Sendung, dass der Sieger von DSDS nicht in der Metropole am Rhein gekürt wird. Die Pressesprecherin des Privatsenders, Anke Eickmeyer, erklärt in der Stellungnahme, dass die Produktion in der Vergangenheit bereits gute Erfahrung mit der Turbinenhalle im Landschaftspark Duisburg gemacht habe. "Wir waren im Frühjahr schon mit der Entscheidungsshow in demselben Studio", gibt sie preis.

Und was ist der Grund für den Ortswechsel? Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage werde keine große Arena benötigt, die viele Zuschauer fassen könne, da wegen der Hygienebestimmungen kein großes Publikum erlaubt sei. Ob es überhaupt eines beim Halbfinale und Finale geben werde, das hänge außerdem von der weiteren Entwicklung der Gesundheitskrise ab, so die Pressesprecherin.

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Instagram / maite_kelly Die DSDS-Juroren Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen auf Mykonos, 2020

