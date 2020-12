Kam der Rückhalt für sie unerwartet? Vor wenigen Wochen ging Herzogin Meghan (39) mit einer Schocknachricht an die Öffentlichkeit: Im Juli hatte sie ihr zweites Kind durch eine Fehlgeburt verloren. Mit einem herzergreifenden Essay über den Verlust ihres Babys brach die 39-Jährige ihr Schweigen – und bekam dafür jede Menge positiver Rückmeldung von Leidensgenossinnen. Ein Insider ist sich nun sicher: Meghan hat sich sehr über die positiven Reaktionen gefreut!

Das will nun ein Bekannter aus dem Umfeld von Prinz Harrys (36) Frau wissen. "Sie ist total überwältigt von all der Liebe und dem Support, der ihr von der Öffentlichkeit und von Frauen, die dasselbe Leid durchmachen mussten, entgegen kam", behauptete er gegenüber Us Weekly. Obwohl die ehemalige Suits-Darstellerin auch kritische Kommentare einstecken musste, soll sie dem Insider zufolge keinerlei Reue darüber verspüren, sich von so einer verletzlichen Seite gezeigt zu haben.

Meghan wurde vor allem der Dank verschiedener Organisationen, die Betroffene bei der Verarbeitung von Fehlgeburten unterstützen, zuteil. "Sie nutzt ihre Stimme, um Tabus zu brechen – in Bezug auf die Gefühle, die Frauen jeden Tag durchmachen müssen", hieß es in einem lobenden Statement von Aktivistin Michelle Kennedy gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de