Bibi (27) und Julian Claßen (27) gelten seit Jahren als das Vorzeigetraumpaar im Social-Media-Business. Zusammen mit ihren Kindern Lio (2) und Emilie teilen sie gern süße, verschmuste oder witzige Momente aus ihrem Familienalltag. Dass der Spaß dabei nie zu kurz kommt, ist den Claßens wichtig – und das sieht man ihnen auch in ihrem aktuellsten Schnappschuss an: Bibi hatte eine Menge Spaß mit Söhnchen Lio im verschneiten Garten!

Auf ihrer Instagram-Seite ließ die 27-Jährige ihre Fans an diesem Augenblick teilhaben. Auf der Momentaufnahme strahlt die YouTuberin ihren kleinen Mann mit einem breiten Grinsen an, während der Zweijährige glücklich auf seine Mama zuläuft. "Nanu – hat es da etwa geschneit? Wir haben Lio an seinem Auto einen kleinen Tannenbaum befestigt und sind damit durch den Garten gedüst", betitelte sie ihren Beitrag.

Dass ihre Kids ihr alles bedeuten, hat die Beauty erst vor wenigen Tagen wieder deutlich gemacht. In einem Insta-Post kam sie überhaupt nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich denke 18 Stunden am Tag an dich und die anderen sechs Stunden träume ich von dir. P.S.: Natürlich auch an dich, Emmi. Du bist allerdings auf dem Weg in den Park eingeschlafen", widmete sie ihren zwei Kleinen.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de