George Clooney (59) hat noch immer Flausen im Kopf – gemeinsam mit seinen Kindern schockte er Besucher mit einem fiesen Streich! Erst kürzlich erklärte der Schauspieler, wie sich sein Leben zum Positiven verändert hat: Nach der Traumhochzeit in Italien mit Frau Amal Clooney (42) folgte die Geburt der Zwillinge Ella (3) und Alexander (3). In seiner neuen Rolle als Familienvater scheint sich der Hollywood-Star pudelwohl zu fühlen. Er erlaubt sich in der Kindererziehung sogar ab und an einen kleinen Spaß: George Clooney brachte seinen Kindern einen Nutella-in-der-Windel-Trick bei.

Während eines Interviews bei "Jimmy Kimmel Live!" berichtete George über den lustigen Prank, den er den Dreijährigen beibrachte. "Ich habe mit ihnen daran gearbeitet, Nutella in eine Windel zu schmieren und sie dann zu essen", erzählte er. Wenn die Familie Besuch bekäme, täten die Zwillinge so, als hätten sie die Hosen voll. Danach genießen sie die falschen Fäkalien aus der Windel. "Sie können sich vorstellen, wie die Leute ausrasten", erzählte der "Gravity"-Darsteller dem Moderator lachend.

Bevor er Amal kennengelernt hatte, wären eigene Kinder für ihn unvorstellbar gewesen. Auch Heiraten sei für den 59-Jährigen nicht mehr infrage gekommen. Der Grund dafür? Georges Leben sei vorher ausschließlich von Arbeit und Treffen mit Freunden bestimmt gewesen.

Getty Images Schauspieler George Clooney

Getty Images George Clooney im Mai 2019 in Kalifornien

Getty Images Amal und George Clooney beim Moon Landing Event, 2019

