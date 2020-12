Sie beglückt ihre Fans mit neuen Bildern ihrer kleinen Maus! Vor wenigen Monaten konnten Zayn Malik (27) und Gigi Hadid (25) ihre Tochter auf der Welt willkommen heißen. Seitdem sind die beiden im absoluten Elternglück. Zum Bedauern der Supporter teilt das Paar aber nicht ganz so viel von seinem niedlichen Wunder – doch nun machten sie eine kleine Ausnahme: Gigi veröffentlichte zwei neue Aufnahmen von ihrem Baby!

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige einen kleinen Einblick in ihren Alltag als Mama. Natürlich ließ es sich die Victoria's Secret-Beauty nicht nehmen, ein paar neue Pics ihrer Tochter an Weihnachten zu teilen. Zwar bekamen ihre Follower nicht das niedliche Gesicht zu sehen, dafür aber das süße Outfit von Gigis Mini-Me. In einem weißen Strampler und coolen Häkelschühchen rockte die kleine Maus das Weihnachtsfest.

Erst vor einigen Tage hatte Gigi zusammen mit ihrem Töchterchen die New Yorker Straßen unsicher gemacht. Während es draußen geschneit hatte, waren die beiden Mädels zusammen unterwegs gewesen. "Das ist ihr erster Schnee", hatte das Model seinen Insta-Beitrag kommentiert.

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Tochter

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Tochter

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter, Dezember 2020

