Johannes Haller (32) freut sich total, Vater zu werden! Ein bisschen müssen sich der Unternehmer und seine Verlobte, die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka (30) noch gedulden. Der Geburtstermin ihres ersten gemeinsamen Kindes wurde für Mai errechnet. Gerade steht das Paar kurz vor seinem Umzug, denn das Baby soll auf der spanischen Insel Ibiza – der Wahlheimat des Beaus – das Licht der Welt erblicken. Doch auch während der Vorbereitungen nehmen sich Johannes und Jessi Zeit für Kuscheleinheiten!

Eigentlich wollte die Ex-Rosenlady ihren Followern auf Instagram nur einen Einblick in ihre Organisation rund um ihre Auswanderung gewähren. Doch dazwischen konnten sie und ihr Liebster ihre Vorfreude auf ihren Nachwuchs scheinbar nicht verstecken. In einem intimen Video übersät Johannes Jessis bereits kugelrunden Babybauch mit tausend Küssen. “Der Papa, der liebt dich. Ich liebe dich", wendet er sich seinem Ungeborenen mit liebevollen Worten zu. Indem er danach wie eine Taube gurrt, bringt er seine Verlobte zum Lachen.

Natürlich sprach Jessi auch über ihre Schwangerschaft und wie sich diese mit dem aktuellen Umzugsstress verbinden ließe. So versprach sie ihren Fans natürlich, keine Kisten zu tragen. Zwischendurch würden dann auch mal die Hormone mit ihr durchgehen. So tanzt sie in einem anderen Clip wild durch das Zimmer. "Wie ihr sehen konntet, brennt mir die Birne”, scherzt sie dazu.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

