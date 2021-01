Bei Gerüchten um Jeffree Star (35) ist dieser natürlich sofort dabei! Momentan machen recht abwegige Spekulationen auf diversen Social-Media-Plattformen die Runde: Der Make-up-Mogul soll ein Verhältnis mit Kanye West (43) gehabt haben. TikTokerin Ava Louise behauptete kürzlich zumindest felsenfest, zu wissen, mit wem der Rapper eine Affäre hatte. Sie dürfe aber nicht sagen, um wen es sich handelt. Schnell spekulierten ihre Follower, dass es Jeffree sein könnte und ernteten für diesen Hinweis einen Like als vermeintliche Bestätigung von Ava. Jetzt meldete sich der 35-Jährige prompt selbst dazu zu Wort!

Jede Publicity ist gute Publicity – das scheint schon seit einigen Jahren das Motto des Shitstorm-gebeutelten YouTubers zu sein. "Ich bin bereit für den Sonntagsgottesdienst", deutete Jeffree nun an und spielte damit wohl auf den Gottesdienst an, den Kanye selbst in regelmäßigen Abständen sonntags abhält. Das bemerkten auch viele Kommentatoren des Posts: "Die Bildunterschrift! Ich lach mich tot! Du weißt ganz genau, was du da tust!" und "Du gehst also zu Kanyes Gottesdienst, ja?", schrieben einige Follower.

Was jedoch gegen das ohnehin schon abstruse Gerücht spricht: Angeblich sei Kanyes mysteriöse Affäre der Hauptgrund für seinen Glauben, der in den vergangenen Jahren immer stärker geworden zu sein scheint. Jeffree allerdings hat bislang öffentlich recht wenig mit Religiosität zu tun gehabt. Was sagt ihr zu der Art und Weise, wie Jeffree auf das Affärengerücht mit Kanye reagierte? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Dezember 2020

MEGA Kanye West beim Sunday Service, Miami 2020

