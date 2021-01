Anna Hofbauer (32) ist total vernarrt! Die TV-Schönheit und ihr Freund Marc Barthel (31) konnten sich im November 2019 über ihren ersten Nachwuchs freuen. Mittlerweile ist ihr süßer Leo schon über ein Jahr alt und die Blondine traurig, dass die Zeit so schnell vergeht. Zu seinem Geburtstag versprach die 32-Jährige ihrem Kleinen ewige Liebe. Nun machte Anna ihrem Sohn erneut eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Bachelorette ein Foto von sich und ihrem Sohn Leo. Dazu schrieb sie: "Ich bin nicht nur deine Mutter, ich in dein größter Fan." Auf dem niedlichen Schnappschuss hält die Blondine ihren Sohn auf dem Arm und lächelt ihn total verliebt an. Sein Gesicht ist wie auf allen Bildern mit einem Babylöwen-Sticker versteckt. "Es ist einfach so unglaublich, zuzuschauen wie dieser kleine Mann groß wird. Ich freue mich, ihm die Welt zu erklären und hoffentlich bald zeigen zu dürfen", schwärmte sie außerdem unter dem Foto.

Erst vor wenigen Wochen war Anna noch wehmütig, dass ihr kleiner Löwe schon ein Jahr auf der Welt ist. Die einstige Rosenkavalierin postete damals bereits ein ähnliches Foto, zu dem sie schrieb: "Ich kann es kaum glauben, dass dieser kleine Löwe nächstes Wochenende schon ein Jahr alt wird."

Instagram / anna_hofbauer.official Leo, Anna Hofbauer und Marc Barthel

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn, Juli 2020

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn, November 2020

