Zoe Saip macht eine Kampfansage! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2018 nimmt in diesem Jahr an der Dschungel-Ersatzshow teil, in der es ein direktes Ticket für das Dschungelcamp 2022 zu gewinnen gibt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die 21-Jährige, die zusammen mit Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) drei Tage lang in einem Tiny Haus um den Einzug ins Halbfinale gekämpft hatte, schließlich von den Zuschauern weitergewählt. Im Gespräch mit Promiflash verriet Zoe jetzt, wie sie ihre Chance auf den Gewinn einschätzt!

"Ich bin auf jeden Fall bereit fürs Halbfinale und kann es eigentlich kaum noch abwarten", erklärte die Österreicherin gegenüber Promiflash. Sie sei sich allerdings sicher, dass in der nächsten Runde eine ziemlich harte Prüfung auf sie warten würde, so die Influencerin im Gespräch weiter. Obwohl Zoe in den ersten Prüfungen nicht gerade mit ihrer Leistung glänzen konnte, blicke sie der kommenden Herausforderung aber trotzdem positiv entgegen: "Wenn ich das schaffe, bin ich definitiv bereit für den echten Dschungel", betonte die junge Frau abschließend.

Auch die Reality-TV erprobte Désirée Nick (64) sieht in Zoe eine ernst zu nehmende Anwärterin auf den Sieg. Gegenüber Daniel Hartwig und Sonja Zietlow (52) erklärte sie in der Sendung: "Ich [...] würde sie gerne coachen. Sie müsste sich mal sortieren und ordnen – und dann hat sie großes Potenzial."

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich an Tag drei in der Dschungelshow 2021

RTL 2 Zoe Saip, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Januar 2021

