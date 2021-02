Marco Cerullo (32) und Christina Graß (32) sind wieder ein Paar! Seit ihrer Teilnahme an Bachelor in Paradise 2019 konnten sich die Ex-Miss-Norddeutschland und der Koblenzer kein Leben mehr ohneeinander vorstellen. Aus diesem Grund fackelte der Take Me Out-Kandidat auch nicht lange und machte seiner Liebsten vor rund einem Jahr live im Fernsehen einen Heiratsantrag. Umso mehr schockierte die Fans dann die Nachricht von ihrer Trennung. Jetzt sind die Turteltauben wieder vereint. Mit Promiflash sprachen Marco und Christina über ihr Liebes-Comeback.

Im exklusiven Promiflash-Interview erzählten die Reality-TV-Bekanntheiten, wie sie sich damit gefühlt haben, ihre Reunion öffentlich bekannt zu geben. "Wir waren schon ein bisschen nervös, weil so ein Hin und Her gar nicht unser Ding ist, aber manchmal ist es halt so im Leben", erklärten die beiden. Die Sorgen scheinen allerdings unberechtigt gewesen zu sein. Die Community des Influencer-Paars habe sich einfach nur für die beiden gefreut. "Wir sind wirklich sehr gerührt und mega-dankbar für das tolle Feedback", schwärmten Marco und Christina.

Trotz ihrer Versöhnung wollen die zwei erst mal in getrennten Wohnungen bleiben. Es sei wichtig, dass sich jeder auch genug Zeit für sich selber nehme, betonte die 32-Jährige. Die zwei wollen künftig noch mehr an ihrer Beziehung arbeiten. Sie würden nun viel mehr reden und jedes Problem gleich ansprechen wollen.

