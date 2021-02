Dieter Bohlen (66) hat offenbar einen Korb hinnehmen müssen! Der Poptitan holte sich in den vergangenen Jahren immer wieder echte Profis in die Jury von DSDS: Neben Shirin David (25), Kay One (36) und Mike Singer (21) saßen schon Pietro Lombardi (28), Michelle und Ella Endlich (36) hinter dem berühmten Pult und bewerteten die Kandidaten. Und auch Dagi Bee (26) hat von dem Musiker bereits einen Job als Jurorin angeboten bekommen – doch die YouTuberin hat abgelehnt!

Das verriet die Blondine ihren Instagram-Followern am Montag in einer Fragerunde, als ein Fan wissen wollte, ob sie je von dem Format angefragt worden sei: "Also, ob man es glaubt oder nicht, aber ja!" Sie habe den Vorschlag jedoch nicht angenommen, weil sie noch zu wenig Berührungspunkte mit der Musikbranche gehabt habe. "Deswegen habe ich gesagt 'No thanks'", stellte sie klar.

Heute sähe das wohl anders aus: 2018 hat Dagi nämlich ihren ersten Song "Diss" veröffentlicht, gemeinsam mit Kollege Julien Bam (32). Vergangenes Jahr gründete die Frau von Eugen Kazakov (26) zudem ihr eigenes Musiklabel mit dem Namen 23Hours. Damit wären die Voraussetzungen für einen Platz am DSDS-Jurypult doch gegeben – oder was meint ihr? Stimmt unten ab!

Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Dagi Bee im August 2020

Dagi Bee, YouTuberin

