Wow, da kann man schon mal sprachlos werden! Little Mix-Mitglied Leigh-Anne Pinnock (29) präsentiert sich gerne mal heiß und weiß ihre Kurven ganz genau in Szene zu setzen. Bereits im vergangenen Jahr beglückte die Britin ihre Fans mit einem superheißen Pic, auf dem sie sich im heimischen Garten nur im Bikinihöschen ablichten ließ. Nun schwelgt Leigh-Anne in Erinnerungen und teilt einige bisher unveröffentlichte Throwback-Pics aus einem vergangenen Urlaub!

Auf ihrem Instagram-Account entzückte die 29-Jährige ihre Fans vor wenigen Tagen mit einer Reihe von Urlaubsfotos aus Griechenland, bei denen sie mal wieder zeigt, was sie hat. Sie posiert auf den Schnappschüssen auf einem Boot und trägt als Badeoutfit einen knappen Bikini. Leigh-Anne scheint sich in ihrem Körper jedenfalls pudelwohl zu fühlen. Auch ein verführerisches Selfie darf natürlich nicht fehlen! ''Oh was würde ich dafür geben, jetzt an einem exotischen Ort zu sein'', kommentiert die Beauty ihre Fotos.

Trotz ihres Fernwehs könnte es bei dem Little-Mix-Girl gerade nicht besser laufen. Sie verlobte sich im vorangegangenen Jahr mit ihrem Freund Andre Gray (29) an ihrem vierten Jahrestag. Außerdem stehen auch in diesem Jahr bei der Schönheit neue musikalische Projekte mit ihrer Girlgroup an. Es bleibt also weiterhin spannend bei Leigh-Anne!

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock in Griechenland

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Mitglied der Girlgroup Little Mix

