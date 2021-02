Endlich werden die Gründe für diesen tragischen Unfall dargelegt! Vor fast genau einem Jahr kam es in Kalifornien zu einem schrecklichen Unglück: Ein Helikopter stürzte in der Nähe von L.A. ab. Dabei kamen der Pilot Ara Zobayan und acht Passagiere ums Leben – darunter auch Basketballstar Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gianna (✝13). Nach einer langwierigen Untersuchung des Unfallhergangs gab die US-amerikanische Behörde für Transportsicherheit (NTSB) nun bekannt: Vor allem Witterungsbedigungen und das unsachgemäße Verhalten des Heli-Piloten haben den Absturz verursacht.

Das verkündete die NTSB in einer virtuellen Pressekonferenz. Gleich zu Beginn gaben Beamte zu Protokoll, dass die Helikopterfirma Island Express nur die Erlaubnis hatte, bei gutem Wetter ihre Maschinen zu starten – doch am Tag des Crashes herrschte dichter Nebel, der selbst Polizei-Hubschrauber am Boden hielt. Der Pilot Zobayan hob dennoch ab. Die Behörde gehe davon aus, dass der Pilot wegen der schlechten Sicht die räumliche Orientierung verlor. "Er wusste nicht, wo unten und oben ist", machte ein NTSB-Vorstandsmitglied deutlich. Dass Zobayan orientierungslos gewesen sei, werde dadurch unterstrichen, dass er den Fluglotsen noch durchfunkte, dass er dabei sei, Höhe zu gewinnen, obwohl er sich in Wirklichkeit im Sinkflug befand.

Der Pilot habe außerdem zu keinem Zeitpunkt einen Notfall ausgerufen oder versucht, den Heli umzudrehen, um auf einem anderen Flughafen zu landen. "Dieses Wetter schlich sich nicht an und überraschte ihn. Er hatte die Alternative, auf dem Van Nuys Flughafen zu landen. Der lag 10 bis 12 Meilen hinter ihm, nur ein paar Minuten Flugzeit", erklärte ein Beamter. Die NTSB-Sprecher betonten, dass Zobayan alle Richtlinien missachtete, die er während seiner Ausbildung gelernt habe, weshalb sich am 26. Januar 2020 um 9:45 Uhr dann schließlich die Tragödie ereignete.

MEGA Gianna und Kobe Bryant im Dezember 2019 in Los Angeles

Getty Images Kobe Bryant, Basketball-Legende

Getty Images Kobe Bryant bei einem Event in NYC im März 2019

