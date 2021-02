Prinzessin Eugenie (30) und ihr Mann Jack Brooksbank (34) wurden am 9. Februar zum ersten Mal Eltern. Um 8:55 Uhr brachte die Neu-Mama ihren Sohn auf die Welt und machte die Queen (94) damit zum neunten Mal zur Urgroßmutter. Zuletzt hatte sich das Oberhaupt des britischen Königshauses 2019 über einen Urenkel freuen können, als Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) Eltern von Söhnchen Archie (1) wurden. Die beiden haben der Queen jedoch nicht nur ein Urenkelkind geschenkt – es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit von Eugenies und Meghans Geburt.

Genau wie Eugenie hatte auch Herzogin Meghan ihren Sohn Archie in den frühen Morgenstunden im Portland Hospital zur Welt gebracht, so Hello!. Außerdem haben die frischgebackenen Eltern am selben Ort wie der Herzog und die Herzogin von Sussex den Bund der Ehe geschlossen – in der St. George's Chapel. Und auch ihre Söhne werden für immer eine Verbindung zueinander haben, denn sie haben im selben Haus gelebt. Erst kürzlich zogen Eugenie und ihr Mann nach Frogmore Cottage in Windsor, wo Meghan und Harry vor ihrem Umzug in die USA mit ihrem Sohn Archie gewohnt hatten.

Im Portland Hospital sind bereits Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (32) sowie Victoria Beckham (46), Kate Winslet (45), Emma Thompson und Geri Halliwell (48) zur Welt gekommen. Laut Mirror soll das Krankenhaus sehr luxuriös sein und Eltern sowie deren Neugeborene bestens betreuen. Die Küche bietet unter anderem Hummer, Austern und Champagner an und serviert das Essen auf Silbergeschirr.

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, 2018

Anzeige

Wusstet ihr, dass Eugenie ihr Kind in derselben Klinik wie Meghan zur Welt gebracht hat? Nein, das hätte ich nicht gedacht! Ja, das wusste ich bereits! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de