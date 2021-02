Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik sind füreinander bestimmt! Die beiden Turteltauben lernten sich im vergangenen Jahr bei der ersten Staffel von Are You The One? kennen und bemerkten ziemlich schnell, dass sie füreinander bestimmt sind. Die beiden waren nicht nur in der Kuppelshow das Perfect Match, sondern setzten auch nach der Sendung ihren Weg gemeinsam fort. Mittlerweile erwarten sie ihren ersten Nachwuchs und sind verlobt. Wie sehr Kevin seine Stephi liebt, beweist er ihr nun mit einem eigenen Song.

Auf Instagram kündigte der Reality-TV-Star an, dass er seinen ersten eigenen Song "4 Ever" veröffentlicht hat, den er seiner Verlobten widmet. "Wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, wünschen wir uns doch alle, für immer glücklich zu sein und einen Menschen an seiner Seite zu haben, den man mehr liebt als sich selbst und bei Kathi weiß ich, dass es für immer ist", erklärte er in seinem Post. Kevin habe schon immer Musik machen wollen, um so seine Gefühle und Emotionen auszudrücken und mit anderen zu teilen. Er verriet: "'4 Ever' bedeutet 'Für immer' – und 'für immer' hat für mich eine besondere Bedeutung, da heutzutage fast nichts mehr für immer hält."

Seine Kathi freute sich über die außergewöhnliche Liebeserklärung in Form eines Songs: "Dass du das Lied mir gewidmet hast, macht mich unglaublich glücklich." Sie habe immer gewusst, wie sehr Kevin Musik liebe, habe aber nie gedacht, dass er den Mut haben wird, vor anderen zu singen. "Baby, ich bin so stolz auf dich! Ich liebe dich mehr als alles andere, mein Superstar", kommentierte die 25-Jährige unter seine Ankündigung.

