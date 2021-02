Damit haben die meisten wohl nicht gerechnet! Die Schauspieler Daniel Fehlow (46) und Jessica Ginkel (40) verliebten sich 2012 nach den gemeinsamen Dreharbeiten bei GZSZ ineinander. Nun gehen sie schon seit fast zehn Jahren zusammen durchs Leben und haben sogar zwei kleine Kinder. Ihre Beziehung halten sie eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – Daniels 46. Geburtstag scheint nun aber eine Ausnahme zu sein: Der Schauspieler teilte zu seinem Ehrentag nämlich einen ganz besonders intimen Schnappschuss im Netz!

Via Instagram präsentierte Daniel seinen Followern, wie er den Tag wohl verbracht hatte. Offenbar total zufrieden genoss er die Sonne im Garten mit seiner Familie. Im Hintergrund grinste seine Jessica in die Linse, die mit deren zwei Kids auf einer großen Hängematte entspannte – während seine Eltern sich anscheinend am schönen Ausblick erfreuten. Solche Eindrücke kriegt man auf seinem Social-Media-Kanal nur selten zu sehen.

"Dass ihr mir sogar so viel Sonne im Februar geschenkt habt, wäre doch nicht nötig gewesen – obwohl eigentlich doch", scherzte Daniel in der Bildunterschrift und bedankte sich zugleich bei seinen Fans für die zahlreichen Glückwünsche. Auch Jessica widmete dem Geburtstagskind rührende Worte im Internet.

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler

TVNOW / Bernd Jaworek Daniel Fehlow, GZSZ-Darsteller

Instagram / jessicaginkel.offiziell Jessica Ginkel und Daniel Fehlow, Schauspieler

