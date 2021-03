Prince Damien (30) geht unter die Schauspieler! Der Sänger eroberte nicht nur als DSDS-Sieger im Jahr 2016 die Herzen der Zuschauer im Sturm. Vier Jahre später wurde er zudem im australischen Busch zum gefeierten Dschungelkönig gekrönt. Doch diese Auszeichnungen sind dem Tänzer offenbar noch nicht genug. Denn jetzt betritt der einstige Castingshow-Gewinner völlig neues Terrain: Prince Damien übernimmt seine allererste Rolle als Schauspieler!

"Ich mache bei einer Instagram-TikTok-Sendung mit, und zwar bei 'Hashtag Daily'", verkündete Prince Damien völlig aufgeregt in seiner Instagram-Story. "Meine Rolle ist echt witzig, ihr könnt gerne mal reingucken", machte der Musiker seinen Fans Lust auf sein Schauspieldebüt. "Hashtag Daily" – das ist das erste kostenlose Soap-Format auf Social Media, das bereits fünf Staffeln umfasst. Die Folgen sind sowohl auf Instagram als auch auf TikTok zu sehen.

Ab dem dritten März soll auch Prince Damien in "Hashtag Daily" auftauchen. Inhaltlich soll es um Influencer und Schauspieler gehen sowie um ihr Leben jenseits ihrer scheinbar makellosen Social-Media-Welt. Der 30-Jährige ist sehr glücklich darüber, ein Teil der Web-Serie zu sein, verriet er im Bild-Interview. Und was genau hat ihn gereizt an dieser ersten Schauspielerfahrung? "Weil es einfach ein ganz ausgefallenes und total zeitgemäßes Projekt mit tollen Darstellern ist. Die Rolle ist mir wie auf den Leib geschnitten und ich freue mich riesig, dabei zu sein", erklärte der Choreograf.

Instagram / myprincedamien Prince Damien, DSDS-Gewinner des Jahres 2016

Getty Images Prince Damien bei seiner Sieger-Performance bei DSDS 2016

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Sänger

